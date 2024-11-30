В московском клубе госпитализировали нескольких подростков на фоне облавы

Mash: нескольких подростков госпитализировали на фоне облавы в клубе Москвы

В московском клубе Contact в ходе облавы полиции госпитализировали нескольких подростков с «передозом». Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в заведении сломался лифт, из-за чего посетители оказались заблокированы на втором этаже. Многие из них, включая детей, находятся в клубе уже два часа, поступают жалобы на духоту и тошноту.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в заведении. Из клуба никого не выпускают.

Ранее силовики провели обыски в столичном клубе Contact. Полицейские ворвались в заведение, расположенное на Вишневой улице, во время концерта белорусского рэпера. О каком исполнителе идет речь, не уточняется. Причина обысков неизвестна.