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23:32, 30 ноября 2024Россия

В московском клубе госпитализировали нескольких подростков на фоне облавы

Mash: нескольких подростков госпитализировали на фоне облавы в клубе Москвы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В московском клубе Contact в ходе облавы полиции госпитализировали нескольких подростков с «передозом». Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в заведении сломался лифт, из-за чего посетители оказались заблокированы на втором этаже. Многие из них, включая детей, находятся в клубе уже два часа, поступают жалобы на духоту и тошноту.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в заведении. Из клуба никого не выпускают.

Ранее силовики провели обыски в столичном клубе Contact. Полицейские ворвались в заведение, расположенное на Вишневой улице, во время концерта белорусского рэпера. О каком исполнителе идет речь, не уточняется. Причина обысков неизвестна.

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