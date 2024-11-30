Военные раскрыли потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки «Восток»

Группировка войск «Восток»: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 140 человек в зоне ответственности российской группировки войск «Восток», об этом сообщил ТАСС начальник ее пресс-центра Олег Чехов.

Кроме того, украинские военные лишились боевой бронемашины MaxxPro, самоходной установки Caesar, автомобиля и четырех беспилотников.

Подразделения группировки взяли под контроль населенный пункт Раздольное, пресекли ротацию и подвоз резервов противника в районе Сухих Ялов, Новодаровки, Гуляйполя и Сторожевого, а также сорвали действия четырех инженерных групп вблизи Лугового, уточнил Чехов.

Российские бойцы поразили огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем опорные пункты трех бригад ВСУ в районах Разлива, поселков Комар и Октябрь.

Ранее российские войска поразили беспилотник Grey Widow. О первом уничтожении летательного аппарата этой модели сообщили в Минобороны. Беспилотник был сбит в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области.

