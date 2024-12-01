1 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

1 декабря в России отмечают День хоккея и Дeнь пoбeды pуccкoй эcкaдpы у мыca Cинoп. В мире празднуют Дeнь кaтaния нa кoнькax и Дeнь бeз иcкyccтвa. Православные вспоминают мученика Платона Анкирского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 1 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Всероссийский день хоккея

Отмечать праздник начали сравнительно недавно: 1 декабря 2007 года по инициативе главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка 150 ледовых площадок по всей стране приняли фанатов этого спорта. Сегодня в разных городах проходят встречи с ветеранами хоккея, открытые уроки и мастер-классы от прославленных игроков и, конечно, спортивные поединки разных уровней и масштабов.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Дeнь пoбeды pуccкoй эcкaдpы у мыca Cинoп

Битва у мыса Синоп 1853 года стала одним из крупных сражений Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и Турции. Также она вошла в историю как последнее крупное сражение парусных флотов. День воинской славы в честь победы русских войск был установлен в 1995 году.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы со СПИДом

Этот день был учрежден в 1988 году с целью распространить информацию о мерах профилактики СПИДа и объединить усилия мирового сообщества в борьбе с заболеванием и дискриминацией пациентов с таким диагнозом. По данным ООН, человечество уже заставило эпидемию пойти на спад. Следующим шагом в противостоянии СПИДу должна стать полная ликвидация эпидемии к 2030 году.

Вceмиpный дeнь кaтaния нa кoнькax

Праздник отмечают по всему миру в первое воскресенье декабря с 2022 года.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Сегодня самое время открыть сезон катания на коньках. Считается, что этот вид активного отдыха тренирует вестибулярный аппарат, улучшает работу сердца и помогает похудеть — за один час катания при умеренном темпе сжигается около 300 килокалорий.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 декабря

День рождения Пермского края;

Мeждунapoдный дeнь невролога;

Мeждунapoдный дeнь винa «Мapaтeфтикo»;

Дeнь бeз иcкyccтвa;

День кино в Японии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученика Платона Анкирского

Согласно преданию, Платон с юности ходил по городам и проповедовал христианство среди язычников. Однажды противники веры схватили его и привели на суд в храм Зевса. Там правитель Агриппин лестью попытался заставить святого отречься от Христа, уверяя, что под покровом языческих богов святой мог бы стать таким же мудрым, как философ Платон. Получив очередной отказ, Агриппин приказал жестоко пытать святого. После истязаний Платона бросили в темницу без еды и пищи на 18 дней. Видя, что и это не поколебало мученика, его обезглавили.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 1 декабря

День памяти мучеников диакона Романа и отрока Варула;

День памяти мучеников Закхея и Алфея;

Собор святых Эстонской земли.

Приметы на 1 декабря

По народному календарю, 1 декабря — день Платона и Романа Зимоуказателей. В этот день на Руси встречали зиму и по приметам пытались предсказать погоду.

На улице тепло — зима будет короткая.

Сильный ветер — к снегопадам до самой Масленицы.

Вокруг месяца появились яркие круги — к заморозкам.

Кто родился 1 декабря

Советский и российский комик и телеведущий, с 1997 года — художественный руководитель Московского государственного театра эстрады. Широко известен как артист пародийного жанра и актер — Хазанов снимался в фильмах и сериалах «Маленький гигант большого секса», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин», «Фурцева. Легенда о Екатерине» и других.

Зои Кравиц (36 лет)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и певица, известная по фильмам «Бэтмен», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают», сериалам «Большая маленькая ложь», «Меломанка» и другим проектам. Интересный факт: Зои — дочь музыканта Ленни Кравица. Помимо актерской карьеры, она выступает в составе группы Lolawolf.

Кто еще родился 1 декабря