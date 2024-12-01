В России выросли продажи жвачки

«Ромир»: продажи жевательной резинки в России выросли на 8,5 %

Продажи жевательной резинки в России в третьем квартале 2024 года выросли на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Всего жвачку в указанный период приобретали 53 процента россиян. Средний чек составил чуть более 50 рублей.

Уточняется, что около 80 процентов рынка жевательной резинки приходится на продукцию трех брендов — Orbit (доля рынка 34 процента), Dirol (24 процента) и Mentos (21 процент).

Помимо этого, среди каналов продаж лидировали магазины у дома — доля достигла 40 процентов, прибавив три процентных пункта по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ранее стоматолог Константин Прокопенко заявил, что жевательные резинки помогают бороться с кариесом и позитивно влияют на пищеварение, но могут быть опасны в ряде случаев.