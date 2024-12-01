Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 1 декабря 2024Мир

В немецком городе эвакуировали тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

The Pinnacle Gazette: в Ганновере эвакуировали 9 тысяч человек из-за бомбы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Mang / Reuters

В немецком Ганновере эвакуировали девять тысяч человек после обнаружения неразорвавшейся 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Pinnacle Gazette.

По данным издания, бомбу обнаружили на строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы утром в субботу, 30 ноября. Найденный боеприпас обезвредили, в операции принимали участие более 700 сотрудников экстренных служб. После этого жители вернулись домой.

В апреле бомбу времен Второй мировой войны обнаружили около автомобильной заправочной станции (АЗС) в Польше. Порядка двух тысяч человек были эвакуированы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      Во Франции пройдет манифестация против отправки западных войск на Украину

      Семь беспилотников уничтожили над российским регионом

      Немецкий депутат назвал способ остановить конфликт на Украине

      Бывший футболист дал совет желающим уехать в Европу спортсменам

      В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга

      Подполье сообщило об ударе по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в декабре

      У некоторых россиян выросла пенсия

      В Госдепе удалили пост со словами про Кремль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше