В немецком городе эвакуировали тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В немецком Ганновере эвакуировали девять тысяч человек после обнаружения неразорвавшейся 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Pinnacle Gazette.
По данным издания, бомбу обнаружили на строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы утром в субботу, 30 ноября. Найденный боеприпас обезвредили, в операции принимали участие более 700 сотрудников экстренных служб. После этого жители вернулись домой.
В апреле бомбу времен Второй мировой войны обнаружили около автомобильной заправочной станции (АЗС) в Польше. Порядка двух тысяч человек были эвакуированы.