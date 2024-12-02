Беспилотник ВСУ рухнул на автобус в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дроны атаковали Бессоновку, Чайки и Шебекино

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекино украинский беспилотник упал на автобус. Аппарат не взорвался, однако у транспортного средства разбито остекление. Похожий случай произошел в селе Бессоновка. Там дрон рухнул на припаркованный автомобиль и также не сдетонировал. «В селе Чайки в результате атаки FPV-дрона поврежден кузов легкового автомобиля», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что пострадавших нет. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Мужчину доставили в больницу минно-взрывной травмой. Гладков также сообщил, что из-за прилета снаряда произошел пожар на одном из местных предприятий. Кроме того, осколки боеприпаса посекли машину.