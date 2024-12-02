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09:50, 2 декабря 2024Из жизни

Исследователь раскрыл тайну лох-несского чудовища

Исследователь лох-несского монстра Маккенна объяснил феномен стоячими волнами
Никита Савин
Никита Савин

Исследователь из Великобритании объявил, что раскрыл тайну лох-несского чудовища. Об этом пишет Daily Mail.

Основатель организации Loch Ness Exploration (LNE, «Исследование Лох-Несса») Алан Маккенна уверен, что феномен наблюдений якобы живущего в шотландском озере монстра объясняется так называемыми «стоячими волнами».

Подобное явление, рассказал Маккенна, возникает, когда волны от, например, двух движущихся в противоположных направлениях лодок, обладающие одинаковой амплитудой и частотой колебания, сталкиваются на поверхности озера. Пики этих волн на спокойной воде, по мнению исследователя, принимаются наблюдателями за горбы монстра.

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Маккенна устроил эксперимент в устье реки, впадающей в Лох-Несс, в ходе которого заснял стоячие волны, и выложил результат в сеть. Он отметил, что подобное явление случается довольно редко, так как размеры и скорость лодок должны совпадать. Теперь он надеется снять естественно возникшую стоячую волну на участке озера с большой глубиной. Кроме того, он не склонен верить многочисленным охотникам за Несси.

«С момента основания LNE я старался снять как можно больше природных явлений. Никого не хочу обидеть, но я склонен больше доверять местным жителям, которые наблюдают Лох-Несс каждый день. Осмелюсь предположить, что они знают больше, чем туристы», — сказал Маккенна.

При этом он не исключает существование некоего животного в водах озера, но старается подходить к изучению этой легенды критически. «Когда я был подростком, я безоговорочно верил в теорию о плезиозаврах [живущих в Лох-Нессе]. Но чем больше изучаешь историю озера, тем менее вероятной становится эта теория, — извините, ребята», — подытожил исследователь.

Ранее охотники за лох-несским чудовищем заявили, что зафиксировали на дне озера странный звук. По их словам, он был похож на сердцебиение.

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