Охотники за лох-несским чудовищем зафиксировали на дне похожий на сердцебиение звук

WTJ: охотники за лох-несским чудовищем уловили на дне звук «сердцебиения»

Охотники за лох-несским чудовищем в Великобритании зафиксировали на дне озера похожий на сердцебиение звук. Об этом сообщает портал What"s The Jam со ссылкой на участника поисков.

Как рассказал представитель исследовательской группы Loch Ness Exploration Алан Маккенна, он опустил гидрофон на глубину 30 метров. Аппарат уловил ритмичную пульсацию. Несмотря на то что источник звука не установлен, находка взволновала экспертов, отмечает издание. «Мы понятия не имеем, что вызывало этот звук, но это очень интересно», — заявил Маккенна.

Собеседник WTJ подчеркнул, что не утверждает, что зафиксированный звук является пульсом или сердцебиением, однако использует данные сравнения для более точного описания. Маккенна добавил, что цель исследования — записать и каталогизировать как можно больше подводных звуков, определить их источники и попытаться расшифровать, что они могут означать.

Ранее туристка отправилась к озеру Лох-Несс в Шотландии, заметила необычное существо и сочла его похожим на лох-несское чудовище.