Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:19, 24 апреля 2024Путешествия

Туристка сфотографировала похожего на лох-несское чудовище зверя

The Mirror: туристка заметила зверя и посчитала его лох-несским чудовищем

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Туристка отправилась к озеру Лох-Несс в Шотландии, заметила необычное существо и сочла его похожим на лох-несское чудовище. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, путешественнице удалось сфотографировать неопознанного зверя со змеиной головой. Загадочная фигура появилась над поверхностью воды, а затем внезапно исчезла. Отдыхавшая в Шотландии с дочерью женщина призналась, что прежде скептически относилась к мифам о чудовище в озере. Но произошедшая с путешественницей ситуация заставила ее поверить в его существование.

Ранее сообщалось, что шотландские ученые поймали в озере Лох-Несс огромную колючую форель и установили на нее акустические метки отслеживания. Среди помеченных рыб нашлась особенно крупная особь длиной 84 сантиметра, которой команда дала кличку Брут и окрестила «лох-несским чудовищем».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

      На Украине увидели опасную тенденцию в действиях российских войск

      Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

      Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

      Россияне сравнили бурю в Греции с обычной весной в Петербурге

      Названа нормальная длительность полового акта

      Премьер Испании приостановил свои обязанности и решил поразмыслить о будущем

      Кабмин Украины принял запрет на получение загранпаспортов за пределами страны

      В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше