Туристка сфотографировала похожего на лох-несское чудовище зверя

The Mirror: туристка заметила зверя и посчитала его лох-несским чудовищем

Туристка отправилась к озеру Лох-Несс в Шотландии, заметила необычное существо и сочла его похожим на лох-несское чудовище. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, путешественнице удалось сфотографировать неопознанного зверя со змеиной головой. Загадочная фигура появилась над поверхностью воды, а затем внезапно исчезла. Отдыхавшая в Шотландии с дочерью женщина призналась, что прежде скептически относилась к мифам о чудовище в озере. Но произошедшая с путешественницей ситуация заставила ее поверить в его существование.

Ранее сообщалось, что шотландские ученые поймали в озере Лох-Несс огромную колючую форель и установили на нее акустические метки отслеживания. Среди помеченных рыб нашлась особенно крупная особь длиной 84 сантиметра, которой команда дала кличку Брут и окрестила «лох-несским чудовищем».