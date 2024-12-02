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17:40, 2 декабря 2024Из жизни

Машинист метро отошел в туалет на 4 минуты и задержал 125 поездов

В Южной Корее машинист спровоцировал коллапс в метро из-за отлучки в туалет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hesther Ng / Globallookpress.com

В метро Сеула, столицы Южной Кореи, произошел коллапс во время утреннего часа пик. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в 8:11 25 ноября на кольцевой линии и привел к задержкам 125 поездов, в некоторых случаях опоздание составило больше 25 минут. Происшествие спровоцировала отлучка машиниста, который отошел в туалет и отсутствовал 4 минуты и 16 секунд.

Сеульский метрополитен отметил, что задержка отразилась на пассажирах незначительно, поскольку поезда продолжали прибывать и отправляться с регулярными интервалами. Машинистам на кольцевых маршрутах в Сеуле приходится работать по два-три часа без перерывов. При острой необходимости они пользуются станционными туалетами, которые зачастую находятся далеко от платформ.

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