Машинист метро отошел в туалет на 4 минуты и задержал 125 поездов

В Южной Корее машинист спровоцировал коллапс в метро из-за отлучки в туалет

В метро Сеула, столицы Южной Кореи, произошел коллапс во время утреннего часа пик. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в 8:11 25 ноября на кольцевой линии и привел к задержкам 125 поездов, в некоторых случаях опоздание составило больше 25 минут. Происшествие спровоцировала отлучка машиниста, который отошел в туалет и отсутствовал 4 минуты и 16 секунд.

Сеульский метрополитен отметил, что задержка отразилась на пассажирах незначительно, поскольку поезда продолжали прибывать и отправляться с регулярными интервалами. Машинистам на кольцевых маршрутах в Сеуле приходится работать по два-три часа без перерывов. При острой необходимости они пользуются станционными туалетами, которые зачастую находятся далеко от платформ.

Ранее сообщалось, что в Испании поезд в Барселону отправился с опозданием, потому что машинист застал в кабине наполовину обнаженного проводника с девушкой. Пара расположилась прямо на панели управления.