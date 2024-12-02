На Украине потребовали от Запада десятки миллиардов долларов на поддержание ВПК

Глава Минобороны Украины Умеров: Западу придется выделить до $15 млрд на ВПК

На поддержание украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) Западу придется выделить от 11 до 15 миллиардов долларов. Десятки миллиардов от стран НАТО потребовал министр обороны Украины Рустам Умеров, передает ТАСС.

Отмечается, что всего на оборонный сектор Киев планирует потратить 25 миллиардов долларов, при этом средства из национального бюджета могут покрыть лишь половину названой суммы.

«Украина собирается инвестировать до 10 миллиардов или до 14 миллиардов долларов, поэтому нам понадобятся дополнительные средства от наших партнеров», — приводятся в публикации слова руководителя Минобороны Украины.

Ранее Умеров сообщил, что Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку страны до 2027 года. По его словам, средства прибалтийской республики направят на материальную помощь для украинских военных, финансирование IT-коалиции под председательством Таллина и тренировку бойцов Вооруженных сил Украины.