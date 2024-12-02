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14:45, 2 декабря 2024Бывший СССР

На Украине у помогавших уклонистам сотрудников военкомата изъяли миллионы долларов

В Киеве у помогавших уклонистам сотрудников ТЦК изъяли пять миллионов долларов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

В Киеве за помощь в уклонении от мобилизации арестовали врача и сотрудника территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине). У задержанных изъяли пять миллионов долларов, сообщает Национальная полиция.

«При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена схема хищения и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему ТЦК города Киев и гражданскому лицу», — говорится в публикации.

Отмечается, что киевская центральная военно-врачебная комиссия отменила решения в отношении уклонистов, которые воспользовались преступной схемой, организованной сотрудниками военкомата.

Ранее сотрудник военкомата в Харькове разбил окно автомобиля и вытащил через него водителя. Кадры конфликта представителей ТЦК и мужчины попали на видео.

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