На Украине у помогавших уклонистам сотрудников военкомата изъяли миллионы долларов

В Киеве у помогавших уклонистам сотрудников ТЦК изъяли пять миллионов долларов

В Киеве за помощь в уклонении от мобилизации арестовали врача и сотрудника территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине). У задержанных изъяли пять миллионов долларов, сообщает Национальная полиция.

«При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена схема хищения и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему ТЦК города Киев и гражданскому лицу», — говорится в публикации.

Отмечается, что киевская центральная военно-врачебная комиссия отменила решения в отношении уклонистов, которые воспользовались преступной схемой, организованной сотрудниками военкомата.

Ранее сотрудник военкомата в Харькове разбил окно автомобиля и вытащил через него водителя. Кадры конфликта представителей ТЦК и мужчины попали на видео.