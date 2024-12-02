Пенсионера задержали после обмана москвички под предлогом реализации украшений

В Москве задержали пенсионера за обман пытавшейся продать украшения женщины

В Москве задержали 68-летнего уроженца Чувашии по подозрению в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

По данным ведомства, в июне 2021 года на ювелирной выставке заявительница познакомилась с мужчиной и рассказала ему, что планирует продать свои эксклюзивные ювелирные украшения ручной работы. Новый знакомый убедил потерпевшую, что знает лучших коллекционеров, и предложил помощь в реализации изделий по привлекательной цене.

Обговорив условия, они составили расписку, и заявительница передала мужчине украшения на 2,4 миллиона рублей. Вскоре подозреваемый перестал выходить на связь, тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

Отмечается, что одно из украшений полицейские изъяли в комиссионном магазине и вернули владелице. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее суд в Красноярске дал два года мошенницам за похищение ценностей для снятия порчи.