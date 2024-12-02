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12:23, 2 декабря 2024Россия

Россия поразила украинские аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: поражены украинские аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла удар по украинским военным аэродромам. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Также были поражены пункты управления украинскими беспилотниками и объекты энергетической инфраструктуры Украины. Помимо этого, целями российских войск стали 127 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Удары были нанесены дальнобойными системами вооружения наземного и воздушного базирования, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над населенными пунктами Раздольное и Воровское в Донецкой народной республике. Продвижения на подконтрольных им направлениям достигли военнослужащие Южной и Восточной группировок российских войск в зоне спецоперации.

ЖЗЛ
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