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16:11, 2 декабря 2024Путешествия

Россияне резко заинтересовались поездками в самую умную страну мира

Shot: турпоток россиян в Японию в 2024 году вырос на 50 процентов
Алина Черненко

Фото: Satoshi Sugiyama / Reuters

Россияне резко заинтересовались поездками в Японию, которая считается самой умной страной мира, — турпоток по этому направлению вырос на 50 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, в 2024 году россияне совершили 60 тысяч визитов в Страну восходящего солнца. По прогнозам, в 2025 году количество турпоездок увеличится в 1,6 раза. Несмотря на то, что Япония — не пляжное направление, тенденция путешествовать туда сохраняется второй год подряд. Как пишет Telegram-канал, россияне интересуются японской культурой, архитектурой, кухней и аниме.

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Основные причины роста турпотока в Японию из России — упрощенные условия получения визы и появление выгодных тарифов на перелеты от китайских перевозчиков. Кроме того, из-за ослабления японской валюты (иены) путешествия в эту страну стали выгоднее, хотя отдых там по-прежнему остается недешевым. Десятидневная поездка в Японию в среднем обойдется в 350-400 тысяч рублей.

В ноябре посольство Японии в Москве решило упростить визовые требования для россиян. Теперь для подачи заявления не нужно предоставлять данные об оплаченных бронированиях гостиниц или подтверждение наличия карты зарубежного банка.

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