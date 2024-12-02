Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 2 декабря 2024Экономика

Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством

Россияне готовы платить на 10-15 процентов больше за жилье с панорамным видом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россияне захотели переплачивать за квартиры с панорамными видами, которые находятся выше 25-го этажа. Об этом рассказали в пресс-службе девелопера Dominanta, пишет «Газета.Ru».

Среди причин, по которым покупатели готовы доплачивать за квартиры на высоких этажах, — отсутствие уличного шума и обилие солнечного света. А особо удачные планировки могут дополнительно прибавлять к цене такого жилья пять процентов, отметили в компании. Чаще всего подобные квартиры выбирают миллениалы, бездетные пары и представители творческих профессий.

При этом квартиры с выходом на железную дорогу или автотрассу на десять процентов дешевле аналогичных вариантов с видом на реку, лесопарк или районные достопримечательности. Разница на лоты с видом во двор менее выраженная — около пяти процентов.

«Но стоит заметить, что на любой этаж есть свой покупатель: кто-то не любит высоту, кто-то не готов платить за вид. Есть приверженцы определенных этажей с точки зрения личных предпочтений, например, семейные пары с детьми, люди преклонного возраста», — пояснил директор по продажам Dominanta Антон Конобеевский.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы переплачивать за экологичные стройматериалы. Более трети респондентов (32 процента) захотели платить на 5 процентов больше за безопасные для планеты товары, 23 процента — на 10 процентов больше, а 9 процентов — на 15 процентов больше.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      Осеннее наступление российских войск в Донбассе визуализировали

      Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

      Вован и Лексус назвали самого глупого героя пранков

      Москвичей предупредили о ранней зиме

      Российские автопроизводители нарастили продажи

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

      Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

      Мужчина раскрыл 56-летнюю тайну исчезновения деда с помощью фотографии носков

      Четверо детей насмерть отравились под Красноярском. Что стало причиной гибели?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше