Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством

Россияне готовы платить на 10-15 процентов больше за жилье с панорамным видом

Россияне захотели переплачивать за квартиры с панорамными видами, которые находятся выше 25-го этажа. Об этом рассказали в пресс-службе девелопера Dominanta, пишет «Газета.Ru».

Среди причин, по которым покупатели готовы доплачивать за квартиры на высоких этажах, — отсутствие уличного шума и обилие солнечного света. А особо удачные планировки могут дополнительно прибавлять к цене такого жилья пять процентов, отметили в компании. Чаще всего подобные квартиры выбирают миллениалы, бездетные пары и представители творческих профессий.

При этом квартиры с выходом на железную дорогу или автотрассу на десять процентов дешевле аналогичных вариантов с видом на реку, лесопарк или районные достопримечательности. Разница на лоты с видом во двор менее выраженная — около пяти процентов.

«Но стоит заметить, что на любой этаж есть свой покупатель: кто-то не любит высоту, кто-то не готов платить за вид. Есть приверженцы определенных этажей с точки зрения личных предпочтений, например, семейные пары с детьми, люди преклонного возраста», — пояснил директор по продажам Dominanta Антон Конобеевский.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы переплачивать за экологичные стройматериалы. Более трети респондентов (32 процента) захотели платить на 5 процентов больше за безопасные для планеты товары, 23 процента — на 10 процентов больше, а 9 процентов — на 15 процентов больше.