Россияне признались в готовности переплачивать за стройматериалы с одним преимуществом

«Лемана ПРО»: 68 % россиян готовы переплачивать за экологичные стройматериалы

Большинство россиян (68 процентов опрошенных) признались, что готовы переплачивать за экологичные стройматериалы. Об особом отношении к товарам для ремонта и обустройства с этим преимуществом рассказали участники исследования компании «Лемана ПРО», с результатами которого ознакомились «Известия».

Аналитики отметили, что все больше потребителей задумывается о влиянии своих покупок и повседневных действий на окружающую среду. Так, более трети респондентов (32 процента) оказались готовы платить на 5 процентов больше за безопасные для планеты товары, 23 процента — на 10 процентов больше, а 9 процентов — на 15 процентов больше.

Однако 23 процента россиян не хотят сильнее тратиться на экологичную продукцию для дома и ремонта. Их останавливает слишком высокая стоимость по сравнению с аналогами (44 процента), нехватка информации об их преимуществах (26 процентов) и непонятная терминология в описании товаров (13 процентов). Еще 15 процентов россиян усомнились в правдивости заявлений производителей.

Ранее стало известно, что стройматериалы в России подорожали в среднем на 11 процентов с начала 2024 года. Однако положительная динамика оказалась не такой сильной, как в 2023-м, отметили в Минстрое.