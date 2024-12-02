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09:01, 2 декабря 2024Россия

Россиянин отказался пропускать скорую с пациенткой из упрямства и попал на видео

Во Владивостоке водитель отказался пропускать скорую с пациенткой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Во Владивостоке водитель отказался пропускать скорую с пациенткой из упрямства и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Newsbox24.tv.

На видео мужчина сообщает одному из сотрудников бригады, что уже сдавал назад на другой дороге и потребовал от врачей самим уступить ему дорогу. Он назвал пациентку скорой алкашкой и выразил непонимание позиции врачей, готовых оказать помощь женщине.

Отмечается, что препирательства с водителем длились около двадцати минут, и лишь незадолго до приезда полиции водитель сдал назад и освободил проезд. «К счастью, состояние пациентки за это время не ухудшилось, ее доставили в больницу», — сообщили местные СМИ.

Похожий инцидент произошел в том же регионе в сентябре. Тогда охранник торгового центра во Владивостоке также не пропустил машину скорой помощи и потребовал плату за парковку.

ЖЗЛ
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