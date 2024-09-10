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17:43, 10 сентября 2024Россия

Охранник ТЦ не пропускал скорую к пациенту, требовал плату за парковку и попал на видео

В Приморье охранник ТЦ не пропустил скорую и потребовал плату за парковку

В Приморье охранник торгового центра (ТЦ) не пропустил машину скорой помощи и потребовал плату за парковку. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegeram-канале.

На видео водитель скорой помощи рассказывает, что сотрудник торгового центра «Технариум» отказался открыть прибывшим по вызову медикам шлагбаум и потребовал заплатить за проезд на парковку по жетону.

«За какие 50 рублей мы угробим [пациента]? Это скорая помощь, мне не нужен жетон (...) заберите (...) значит кто-то подойдет и откроет», — возмутился водитель. В ответ охранник заявил, что «никто не откроет», развернулся и ушел. Этот момент попал на видео.

Автор ролика также обратился к администрации с просьбой разобраться в ситуации. После публикации в СМИ Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту произошедшего. Позже в администрации края подтвердили факт произошедшего, отметив, что в итоге машину пропустили.

«Инициатива шла от охранника. Хотя никакого запрета в доступе на территорию спецтранспорта, тем более скорой, нет. Случай пока единственный. Но после работы прокуратуры, надеемся, и последний», — прокомментировали изданию ситуацию в краевом правительстве.

В декабре 2023 года в Первоуральске ехавшей к 14-летнему боксеру бригаде скорой помощи пришлось ждать у шлагбаума, так как диспетчер его не открывал. Кроме того, проезд оказался затруднен из-за плохо почищенной дороги.

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      Елена Торубарова
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