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16:09, 2 декабря 2024Экономика

Синоптик рассказал о «полыхающей зимней жаре» в одном российском регионе

Вильфанд: в Якутии полыхает зимняя жара, температура на 18 градусов выше нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Bagrin Egor / Globallookpress.com

В данный момент в Якутии наблюдается «зимняя жара» — температура воздуха там на 16-18 градусов превышает климатическую норму. Об аномальной погоде в этом, а также в нескольких других российских регионах рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, в центре Якутии столбики термометров ночью показывают минус 20-25 градусов, а днем — минус 15-20. «В Якутии полыхает зимняя жара», — описал ситуацию в регионе он.

Помимо этого, аномально высокие температуры наблюдаются и в других регионах Дальнего Востока, в частности, в Приморском крае, Сахалинской области и на юге Хабаровского края. Эксперт сообщил, что в Приморье в ближайшие дни прогнозируется теплая погода с дневными температурами около нуля и небольшими минусовыми температурами ночью.

«Аномалии температуры касаются Сахалина и юга Хабаровского края, в регионе ожидаются высокие температуры, но циклон, который будет проходить через побережье Дальнего Востока, приведет к тому, что в среду произойдет заметное понижение температуры на четыре-пять градусов, а к пятнице-субботе уже температура будет на шесть-семь градусов ниже нормы. В Западной Сибири, Красноярском крае (...) будут наблюдаться положительные аномалии, но, конечно же, температурный фон отрицательный», — поделился информацией Вильфанд.

Синоптик также отметил, что к середине предстоящей недели в Магадане температура будет близка к норме — в область вернутся 20-градусные морозы на побережье. На Колыме и вовсе ожидается до минус 35 градусов в ночные часы. «Хотя все равно будет температура выше нормы на 10 градусов, в это время там должны быть 45-градусные морозы», — пояснил руководитель Гидрометцентра.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и области о похолодании в столичном регионе.

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