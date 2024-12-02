Сотрудники Следственного комитета (СК) России возобновили расследование уголовного дела о пропавших 20 лет назад в Красноярске детях.
Пятеро школьников пропали в апреле 2005 года, спустя три недели их обгоревшие останки были найдены в коллекторе на пустыре. Тогда правоохранители сочли произошедшее несчастным случаем, однако сейчас было принято решение возобновить расследование.
Делом занимаются в центральном аппарате ведомства. Пока правоохранители не раскрывают подробности расследования.
Родители уверены, что пропавших никто не хотел искать
Пятеро детей в возрасте от 10 до 12 лет пропали 16 апреля 2005 года. Максим Тауманов, Александр Лавренко, Дмитрий Макаров, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов учились в одной школе и жили недалеко друг от друга. После школьного субботника они отпросились у родителей погулять.
«Придя домой, сын попросил разрешения погулять с другом Сашей Лавренко. У меня промелькнуло какое-то нехорошее предчувствие. Но отпустил», — рассказал РИА Новости отец десятилетнего Максима Евгений Тауманов.
После безуспешных попыток самостоятельно найти школьников, родители обратились в районный отдел МВД. По словам Евгения Тауманова, правоохранители посчитали, что дети появятся сами, после того как «нагуляются». Отец ребенка убежден, что искать пропавших никто не хотел.
Школа находилась почти на окраине города, за ней были железная дорога, частный сектор и огромный пустырь. По городу расклеивали листовки с фотографиями пропавших, на поиски вышли сотни человек, однако результатов это не дало. Отмечается, что дети были из благополучных семей, на учете не состояли и неплохо учились.
Школьников случайно нашли сборщики металлолома
8 мая в милицию обратились горожане, которые промышляли сбором металлолома. Они рассказали, что в поисках «добычи» проходили через пустырь и наткнулись на коллектор — тот был прикрыт сверху деревянным поддоном для кирпичей и автомобильной шиной. Спустившись вниз, мужчины сделали страшную находку: на дне лежали обгорелые фрагменты детских тел.
По словам Евгения Тауманова, родители мальчиков настаивали на проведении экспертизы в Москве, однако ее сделали в Красноярске. «Специалисты пришли к выводу, что на дне коллектора из-за большого количества скопившегося газа произошел пожар и дети сгорели буквально за несколько секунд. Но что они там делали?» — задался вопросом мужчина.
Но экспертизу ДНК, чтобы определить, кому принадлежат останки, тогда организовать не смогли. Впоследствии их отправили в Великобританию, однако результатов родным не сообщили. После того как родители в сентябре 2006 года в знак протеста разбили палаточный лагерь возле коллектора и объявили голодовку, им вернули останки — шесть мешков. Содержимое разложили по пакетам и похоронили всех рядом.
Родители вели самостоятельное расследование
Некоторые родители вели самостоятельное расследование с помощью журналистов. Несколько лет назад их вызвали в СК, сообщив, что вскрылись новые обстоятельства, поэтому дело возобновили.
Родные детей убеждены, что если бы правоохранители не теряли времени, то можно было бы найти преступников. «Детей убили. Причем в другом месте, сожгли тела и сбросили останки в коллектор. Но, видимо, в то время кто-то очень не хотел заниматься этой историей», — подчеркнул Евгений Тауманов.
Сейчас уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Никаких подробностей пока не раскрывают. Родители погибших не теряют надежды, что дело смогут раскрыть.