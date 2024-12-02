«Сожгли тела и сбросили останки в коллектор». В России возобновили расследование дела о пропаже пятерых детей

СК возобновил расследование дела о пропавших 20 лет назад в Красноярске детях

Сотрудники Следственного комитета (СК) России возобновили расследование уголовного дела о пропавших 20 лет назад в Красноярске детях.

Пятеро школьников пропали в апреле 2005 года, спустя три недели их обгоревшие останки были найдены в коллекторе на пустыре. Тогда правоохранители сочли произошедшее несчастным случаем, однако сейчас было принято решение возобновить расследование.

Делом занимаются в центральном аппарате ведомства. Пока правоохранители не раскрывают подробности расследования.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Родители уверены, что пропавших никто не хотел искать

Пятеро детей в возрасте от 10 до 12 лет пропали 16 апреля 2005 года. Максим Тауманов, Александр Лавренко, Дмитрий Макаров, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов учились в одной школе и жили недалеко друг от друга. После школьного субботника они отпросились у родителей погулять.

«Придя домой, сын попросил разрешения погулять с другом Сашей Лавренко. У меня промелькнуло какое-то нехорошее предчувствие. Но отпустил», — рассказал РИА Новости отец десятилетнего Максима Евгений Тауманов.

После безуспешных попыток самостоятельно найти школьников, родители обратились в районный отдел МВД. По словам Евгения Тауманова, правоохранители посчитали, что дети появятся сами, после того как «нагуляются». Отец ребенка убежден, что искать пропавших никто не хотел.

Кадр: Неразгаданные тайны / YouTube

Школа находилась почти на окраине города, за ней были железная дорога, частный сектор и огромный пустырь. По городу расклеивали листовки с фотографиями пропавших, на поиски вышли сотни человек, однако результатов это не дало. Отмечается, что дети были из благополучных семей, на учете не состояли и неплохо учились.

Школьников случайно нашли сборщики металлолома

8 мая в милицию обратились горожане, которые промышляли сбором металлолома. Они рассказали, что в поисках «добычи» проходили через пустырь и наткнулись на коллектор — тот был прикрыт сверху деревянным поддоном для кирпичей и автомобильной шиной. Спустившись вниз, мужчины сделали страшную находку: на дне лежали обгорелые фрагменты детских тел.

По словам Евгения Тауманова, родители мальчиков настаивали на проведении экспертизы в Москве, однако ее сделали в Красноярске. «Специалисты пришли к выводу, что на дне коллектора из-за большого количества скопившегося газа произошел пожар и дети сгорели буквально за несколько секунд. Но что они там делали?» — задался вопросом мужчина.

Но экспертизу ДНК, чтобы определить, кому принадлежат останки, тогда организовать не смогли. Впоследствии их отправили в Великобританию, однако результатов родным не сообщили. После того как родители в сентябре 2006 года в знак протеста разбили палаточный лагерь возле коллектора и объявили голодовку, им вернули останки — шесть мешков. Содержимое разложили по пакетам и похоронили всех рядом.

Родители вели самостоятельное расследование

Некоторые родители вели самостоятельное расследование с помощью журналистов. Несколько лет назад их вызвали в СК, сообщив, что вскрылись новые обстоятельства, поэтому дело возобновили.

Родные детей убеждены, что если бы правоохранители не теряли времени, то можно было бы найти преступников. «Детей убили. Причем в другом месте, сожгли тела и сбросили останки в коллектор. Но, видимо, в то время кто-то очень не хотел заниматься этой историей», — подчеркнул Евгений Тауманов.

Сейчас уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Никаких подробностей пока не раскрывают. Родители погибших не теряют надежды, что дело смогут раскрыть.