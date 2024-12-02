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05:13, 2 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военкоматы обвинили в вымогательствах

РИА Новости: украинские военкоматы вымогают деньги за возможность не воевать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Сотрудники украинских военкоматов вымогают у мирных жителей деньги за возможность не попасть на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур России.

В распоряжении собеседника агентства оказалась соответствующая переписка жительницы освобожденной части Запорожской области и ее сестры, живущей в Днепропетровской области Украины. Отмечается, что сотрудники военкомата пытались схватить мужа одной из женщин, когда она вышел из дома. Мужчина оказал сопротивление и сбежал.

«За то, что он не будет принимать участие в боевых действиях, у родственников вымогают крупную сумму денег (...) Если в кратчайший срок нужная сумма не окажется у ТЦК, то его сразу отправят на самое горячее направление», — сообщил собеседник агентства. По его словам, сотрудники военкомата могут возбудить уголовное дело против мужчины.

Ранее старший сержант Вооруженных сил Украины Андрей Соколов заявил, что сотрудникам военкоматов на Украине надо разрешить применять физическую силу против уклонистов, а в случае необходимости открывать огонь на поражение. Он объяснил свое предложение «беззащитностью» сотрудников ТЦК и частотой нападений на комиссии военкомов.

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