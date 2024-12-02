В России ответили пославшему страну на три буквы Зеленскому

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который послал Россию на три буквы. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на высказывание политика.
Когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом. А когда с таким человеком встречаются лидеры ведущих стран Запада, ему кажется, что он, может, стал выше и главнее всех и от него многие зависят
«Он не понимает, что над ним куча кукловодов, и как с самого начала он играл, так и сейчас продолжает играть. Такие заявления его говорят, что он — дурак, и, естественно, на мой взгляд, его выкинут эти его покровители при первой же возможности. Его уже слили, и не нужен им никакой Зеленский, не интересует их никакая Украина. Задача была — экономически ослабить Россию. Это у них не получилось, поэтому они ищут выход из положения», — сказал депутат.
Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Зеленский резко высказался в адрес России. На вопрос журналиста о том, на какие уступки должна пойти Россия, он ответил: «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы».
2 декабря немецкий канцлер впервые с начала российско-украинского конфликта прибыл в Киев с официальным визитом. Он заявил, что хочет выразить солидарность с Украиной, а также анонсировал выделение новой военной помощи.