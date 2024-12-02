В России ответили пославшему страну на три буквы Зеленскому

Депутат Чепа жестко раскритиковал пославшего Россию на три буквы Зеленского

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который послал Россию на три буквы. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на высказывание политика.

Когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом. А когда с таким человеком встречаются лидеры ведущих стран Запада, ему кажется, что он, может, стал выше и главнее всех и от него многие зависят Алексей Чепа депутат Госдумы

«Он не понимает, что над ним куча кукловодов, и как с самого начала он играл, так и сейчас продолжает играть. Такие заявления его говорят, что он — дурак, и, естественно, на мой взгляд, его выкинут эти его покровители при первой же возможности. Его уже слили, и не нужен им никакой Зеленский, не интересует их никакая Украина. Задача была — экономически ослабить Россию. Это у них не получилось, поэтому они ищут выход из положения», — сказал депутат.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Зеленский резко высказался в адрес России. На вопрос журналиста о том, на какие уступки должна пойти Россия, он ответил: «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы».

2 декабря немецкий канцлер впервые с начала российско-украинского конфликта прибыл в Киев с официальным визитом. Он заявил, что хочет выразить солидарность с Украиной, а также анонсировал выделение новой военной помощи.