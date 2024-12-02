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03:59, 2 декабря 2024Россия

В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

В РФ захотели ввести ответственность за образование несанкционированных свалок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Госдуме подготовили законопроект, направленный на введение ответственности за несанкционированные свалки отходов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, группа депутатов предложила ввести административную ответственность за образование свалок — по их мнению, это повысит ответственность за нарушение экологических норм и улучшит контроль в сфере утилизации отходов. Законопроект уже передали в правительство для заключения.

Кроме того, в проекте закона говорится о введении ответственности за нарушение норм хранения отходов, создания мест их накопления, а также за требования, касающиеся проектирования, рекультивации и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов.

Ранее в России предложили новую технологию получения биоводорода из твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого ученые из СПбПУ предложили удобрять свалки микроводорослями.

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