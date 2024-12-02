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14:56, 2 декабря 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления и бегающих мышей

В поселке Старокамышинск пожаловались на отсутствие отопления и бегающих мышей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Жители поселка Старокамышинск, входящего в состав города Копейск Челябинской области, пожаловались на отсутствие отопления на протяжении нескольких дней подряд, а также на мышей, которые завелись в стенах дома из-за невывоза мусора. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в сообществе «Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Коммунистическая, 28. Одна из жительниц рассказала, что 26 ноября по причине аварии весь поселок остался без отопления. Тогда тепло в дома вернули в тот же вечер, однако 29 ноября, по ее словам, его вновь отключили и до сих пор не восстановили. Женщина посетовала, что в выходные в управляющей компании сначала не брали трубку, а затем вызвали слесаря из ближайшего города Копейска, однако мужчина был пьян и никак не помог решить проблему. «Как было холодно, так и холодно, батареи ледяные. Ребенок заболел от холода в доме. Администрация поселка и администрации Копейска наплевать», — заявила жительница Старокамышинска.

Вторая проблема, о которой упомянула россиянка — нашествие мышей, причиной которого стал невывоз мусора из дома более чем на протяжении месяца. «Вторая проблема (...) — в стенах завелись мыши! Три раза звонила в управляйку, в ответ хамство, так как они передали всю инфу тем, кто этим занимается, а ответственность за качество исполнения дезинсекции они не несут. За что мы платим деньги? (...) Просим принять меры и донести до ответственных лиц, чтобы в кратчайшие сроки устранили мышей и решили вопрос с отоплением!» — призвала женщина.

В ноябре студенты московского Росбиотеха пожаловались на нашествие клопов и тараканов в общежитии.

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