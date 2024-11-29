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22:53, 29 ноября 2024Экономика

Студенты московского вуза пожаловались на нашествие клопов и тараканов в общежитии

Студенты Росбиотеха пожаловались на нашествие клопов и тараканов в общежитии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Студенты Российского биотехнологического университета пожаловались на нашествие клопов и тараканов в общежитии, а также отсутствие ремонта в ванной комнате и на кухне. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По словам студенток из Ирана, их поселили в аварийное общежитие, расположенное по адресу улица Полбина, дом 32к2. В начале года в здании не было горячей воды, и девушки-мусульманки регулярно сталкивались с трудностями из-за необходимости омовения перед совершением намаза. Их тьютор отметила, студенткам трудно общаться с администрацией университета из-за незнания русского языка. Кроме того, девушки опасаются, что, если они вновь заговорят о своих проблемах, их выселят.

Представитель Росбиотеха заявил, что университет не получал жалоб от иранских студенток, хотя в распоряжении журналистов есть фотография зарегистрированного администрацией университета заявления от девушек. В университете также подчеркнули, что комплексный ремонт не могут провести сразу, поскольку в кампусе пять корпусов жилья для студентов, находящихся в двух точках Москвы. Однако срочные проблемы сотрудники Росбиотеха готовы устранять по заявлению учащихся, уточнил представитель вуза.

В Минобрнауки девушкам ответили, что, согласно данным Росбиотеха, им уже было предоставлено новое жилье. Между тем девушки рассказали журналистам, что они продолжают жить в том же проблемном блоке.

В октябре стало известно, что студентов Уральской государственной консерватории имени Мусоргского заселили в разбитое общежитие после ремонта за десятки миллионов рублей.

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