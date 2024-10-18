Студентов российской консерватории после ремонта заселили в разбитое общежитие

Студентов консерватории в Екатеринбурге заселили в общежитие без горячей воды

Студентов Уральской государственной консерватории им. Мусоргского заселили в разбитое общежитие после ремонта за десятки миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По словам учащихся, в общежитии грязно, нет горячей воды и газа. Комнаты практически пустые — в них стоят только кровати. Судя по видео, которыми поделились очевидцы, на полу и стенах присутствуют заметные сколы.

При этом в начале 2024 года в общежитии стартовал ремонт, на который был выделен 71 миллион рублей. Завершить работы планировали к сентябрю, однако закончили только в октябре. Помимо прочего, студенты не обнаружили стиральные машины, на которые специально сдавали деньги.

Подрядчик заявил, что общежитие приняли без проблем. В ректорате пока не дали комментариев.

Ранее жильцы трех крупных общежитий в Тобольске пожаловались на плесень и протекающую крышу. Из-за плохих условий у некоторых появились проблемы со здоровьем.