Актер сериала «Девять жизней» умер в 41 год

Российский актер Денис Казаков умер на 42-м году жизни

Российский актер театра и кино Денис Казаков умер на 42-м году жизни. Об этом говорится в Telegram-канале тульского Театра юного зрителя (ТЮЗ).

Артист посвятил работе в ТЮЗе более 20 лет. «Его талант, энергия и преданность делу вдохновляли нас всех. Он был не просто профессионалом своего дела, но и человеком с большим сердцем, который всегда поддерживал своих друзей и коллег в трудную минуту», — говорится в сообщении.

В театре также выразили соболезнования близким и друзьям актера. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Денис Казаков родился в 1983 году в Туле, окончил областной колледж культуры и искусства. Помимо театра, Денис Казаков снимался в сериалах. Он принял участие в таких проектах, как «Степные волки» и «Девять жизней».