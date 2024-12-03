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12:59, 3 декабря 2024Культура

Актер сериала «Девять жизней» умер в 41 год

Российский актер Денис Казаков умер на 42-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский актер театра и кино Денис Казаков умер на 42-м году жизни. Об этом говорится в Telegram-канале тульского Театра юного зрителя (ТЮЗ).

Артист посвятил работе в ТЮЗе более 20 лет. «Его талант, энергия и преданность делу вдохновляли нас всех. Он был не просто профессионалом своего дела, но и человеком с большим сердцем, который всегда поддерживал своих друзей и коллег в трудную минуту», — говорится в сообщении.

В театре также выразили соболезнования близким и друзьям актера. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Денис Казаков родился в 1983 году в Туле, окончил областной колледж культуры и искусства. Помимо театра, Денис Казаков снимался в сериалах. Он принял участие в таких проектах, как «Степные волки» и «Девять жизней».

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