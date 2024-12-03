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14:15, 3 декабря 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказал об уровне защищенности стратегических объектов Одессы

Депутат Рады: защитные сооружения объектов Одессы построены наполовину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк раскритиковал уровень защищенности стратегических объектов Одессы и Одесской области, заявив, что защитные сооружения построены только на половине из них, передает ТАСС.

«Половина всех объектов, которые имеют стратегическое значение для Одессы и Одесского региона, защищены на 100 процентов. Вторую половину надо срочно достраивать», — рассказал нардеп.

По его словам, тема защищенности стратегических объектов стала поводом для критики в западных СМИ, которые вопрошают о том, куда Украина тратит выделенные средства.

В начале сентября Нагорняк заявил, что Украина не располагает ресурсами для переноса линий электропередачи под землю для их защиты от повреждений. Он рассказал, что не верит в возможность реализации этой идеи, потому как это дорогостоящее и длительное по времени предприятие, на которое у Украины нет ресурсов.

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