Депутат Рады рассказал об уровне защищенности стратегических объектов Одессы

Депутат Рады: защитные сооружения объектов Одессы построены наполовину

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк раскритиковал уровень защищенности стратегических объектов Одессы и Одесской области, заявив, что защитные сооружения построены только на половине из них, передает ТАСС.

«Половина всех объектов, которые имеют стратегическое значение для Одессы и Одесского региона, защищены на 100 процентов. Вторую половину надо срочно достраивать», — рассказал нардеп.

По его словам, тема защищенности стратегических объектов стала поводом для критики в западных СМИ, которые вопрошают о том, куда Украина тратит выделенные средства.

В начале сентября Нагорняк заявил, что Украина не располагает ресурсами для переноса линий электропередачи под землю для их защиты от повреждений. Он рассказал, что не верит в возможность реализации этой идеи, потому как это дорогостоящее и длительное по времени предприятие, на которое у Украины нет ресурсов.