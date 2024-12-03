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04:00, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников ответил на вопрос о связи лишнего веса и рака

Врач Мясников: лишний вес провоцирует рак груди у женщин до менопаузы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mojo cp / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл связь лишнего веса и рака. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Лишний вес — это один из факторов развития рака груди», — ответил доктор на вопрос о связи ожирения и развития онкологических заболеваний.

Специалист добавил, что лишний вес провоцирует возникновение рака груди в том случае, если менопауза у женщины еще не наступила. «А если у нее после менопаузы появился излишний вес — он фактором риска не является», — подчеркнул доктор.

Ранее Мясников рассказал, что кариес, воспаление десен и пародонтит также являются фактором риска для серьезных болезней, в частности рака. Помимо этого, по словам специалиста, проблемы с зубами также могут спровоцировать инфаркты, инсульты, а также развитие подагры.

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