Академик рассказал об особенностях новой вакцины против ВИЧ

Академик Покровский: новый препарат против ВИЧ эффективен для профилактики

Новый препарат против ВИЧ «Ленакапавир» показал наибольшую эффективность для профилактики заболевания именно в формате инъекции, рассказал академик РАН, руководитель отдела по профилактике СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об этом средстве.

По словам специалиста, изначально оно применялось именно для лечения тех людей, которые уже заражены ВИЧ. Однако его использовали в комплексе с другими.

«Препарат относительно нового поколения и используется только у больных, у которых другие лекарства неэффективны. Например, два-три препарата поменяли, и потом этот препарат применяют в комбинации с другими препаратами. Это для лечения. А вот для предупреждения заражения он оказался эффективным. Неизвестно только, сколько он будет стоить и кто себе это удовольствие может позволить», — объяснил он.

Оно новое только в том смысле, что один раз укололся и на полгода защиты. Потому что до этого препараты с таким же действием применяли в виде таблеток. Каждый день с утра выпьешь таблетку и пускайся во все тяжкие. А здесь раз в полгода, а не каждый день надо принимать — вот главное преимущество этого препарата Вадим Покровский эпидемиолог, академик РАН

При этом нынешнее исследование показало, что он «Ленакапавир» подходит также для профилактики в виде инъекции. Таким образом, его могут использовать здоровые люди для предотвращения заражения ВИЧ.

Это лекарство для лечения, но его оказалось можно использовать и для профилактики. Те, кто не заражены ВИЧ, если будут вводить инъекцию этого препарата, то потом полгода они не смогут заразиться ВИЧ-инфекцией, во всяком случае при половых контактах Вадим Покровский эпидемиолог, академик РАН

«Если каждые полгода вводить этот препарат, то можно и дольше продержаться без ВИЧ-инфекции. Но, к сожалению, этот препарат не предохраняет от других инфекций — гепатита B, С, гонореи и прочих инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Поэтому это препарат выбора для некоторых, кто ведет рискованное поведение, скажем, секс-работников или мужчин, которые имеют секс с мужчинами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), кто часто меняет партнеров. Те, кому не нравится пользоваться презервативами, те, может быть, будут использовать этот препарат», — сказал эпидемиолог.

Препарат «Ленакапавир» прошел третью фазу клинических испытаний в американском Университете Эмори, который провел исследование совместно с центром Грейди. Согласно опубликованным результатам, вакцина показала эффективность 99 процентов в защите от ВИЧ.

В время третьей фазы исследования в группе из 2179 человек заразились ВИЧ только двое. Среди участников были жители Перу, Бразилии, Аргентины, Мексики, Южной Африки, Таиланда и США.