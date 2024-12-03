Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:28, 3 декабря 2024Наука и техника

Новая вакцина против ВИЧ показала эффективность в 99 процентах случаев. Неужели мир сможет победить страшный вирус?

Новая вакцина против ВИЧ продемонстрировала эффективность 99 процентов
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Исследователи из Университета Эмори провели клинические испытания нового препарата «Ленакапавир», который значительно повышает эффективность профилактики ВИЧ-инфекции. Работа, поддержанная фармацевтической компанией Gilead Sciences, была опубликована в журнале New England Journal of Medicine, доказывает, что вакцина способна защитить от вируса даже уязвимые группы населения.

Клинические испытания проводились с участием 3265 человек из разных стран, включая США, Южную Африку, Мексику, Бразилию и Таиланд. Участников случайным образом разделили на две группы: первая получала инъекции «Ленакапавира» каждые 26 недель, вторая ежедневно принимала антиретровирусный препарат Truvada. Из 2179 человек, принимавших «Ленакапавир», в итоге заразились двое (менее одного процента). Во второй группе оказались инфицированы девять человек из 1086 (17 процентов).

Эффективность вакцины составила
99
процентов

Известно, что многие люди прекращают ежедневно принимать таблетки уже через год из-за социальных и экономических факторов, хотя эффективность антиретровирусных препаратов зависит от строго соблюдения режима. Основным преимуществом «Ленакапавира» является то, что он может вводиться подкожно всего дважды в год, что существенно упрощает процесс профилактики.

Новый препарат блокирует высвобождение генома вируса в клетку

«Ленакапавир» действует как ингибитор, препятствующий разрушению капсида — белковой оболочки, которая защищает генетический материал вируса и способствует его доставке в клетку-мишень. Попав внутрь клетки, капсид разрушается, высвобождая вирусный геном в цитоплазму, где вирус начинает использовать клеточные ресурсы для своего размножения. В отличие от этого, препараты для доконтактной профилактики, такие как Truvada и Descovy, воздействуют через другой механизм: они блокируют фермент обратной транскриптазы, который отвечает за внедрение вирусных генов в ДНК клетки-хозяина.

Материалы по теме:
Найти и уничтожить. Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
Найти и уничтожить.Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
23 января 2022
Создано революционное лекарство против ВИЧ. Уже доказана его стопроцентная эффективность. Как оно работает?
Создано революционное лекарство против ВИЧ.Уже доказана его стопроцентная эффективность. Как оно работает?
17 июля 2024

Результаты показывают, что двухразовые инъекции снижают риск заражения на 96 процентов по сравнению с общепринятыми методами профилактики. Ученые выразили надежду, что новый препарат будет одобрен для коммерческого использования уже в 2025 году и станет частью доконтактной профилактики, препятствующей инфицированию вирусом половым путем у каждого, кто сделал инъекцию. Однако в настоящий момент исследователи называют важнейшей задачей увеличение доступности лекарства, поскольку стоимость годовой дозы вакцины превышает 40 тысяч долларов.

Это исследование является продолжением третьей фазы двойного слепого рандомизированного исследования PURPOSE 1, проводимого компанией Gilead Sciences, Inc. Предыдущее клиническое испытание продемонстрировало, что «Ленакапавир» на 100 процентов эффективен в предотвращении заражения ВИЧ и превосходит все имеющиеся препараты. Тогда в испытаниях приняли участие более 5300 женщин в возрасте от 16 до 25 лет в Южной Африке и Уганде. Препарат сравнивали с уже используемыми методами терапии ВИЧ, но группу плацебо, в которой испытуемым предоставляли бы пустышку, не включали по этическим соображениям.

Фото: ded pixto / Shutterstock / Fotodom

В ходе исследования независимый комитет по мониторингу данных, основываясь на предварительных результатах, рекомендовал досрочно прекратить испытания и предоставить «Ленакапавир» всем участникам исследования. Это решение было основано на том, что никаких существенных побочных реакций у принимавших препарат не наблюдалось, тогда как сам препарат продемонстрировал большую эффективность при минимальном количестве требуемых доз.

Полностью от ВИЧ вылечиться почти невозможно

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это вирус, который атакует иммунную систему, повреждая или уничтожая клетки, участвующие в защите организма от инфекций и раковых клеток. Основной путь передачи ВИЧ — незащищенные половые контакты с инфицированным партнером. По мере развития инфекции иммунитет ослабевает, и человек становится более уязвимым для различных инфекционных заболеваний и некоторых видов рака, таких как саркома Капоши или неходжкинская лимфома.

Полностью избавиться от ВИЧ почти невозможно (за исключением нескольких случаев с пересадкой костного мозга), так как вирус сохраняется в скрытых резервуарах организма. Однако без лечения антиретровирусными препаратами инфекция прогрессирует, и в течение 10-12 лет развивается терминальная стадия — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2023 году СПИД, вызванный вирусом иммунодефицита человека, стал причиной ухода из жизни около 40,4 миллиона человек. На тот же период примерно 39 миллионов человек во всем мире живут с ВИЧ, из которых 29,8 миллиона проходят антиретровирусную терапию. В 2022 году из-за СПИДа ушли из жизни около 630 тысяч человек.

Исследование Global Burden of Disease Study, проведенное в 2015 году, показало, что глобальная заболеваемость ВИЧ достигла своего пика в 1997 году, когда ежегодно регистрировалось 3,3 миллиона новых случаев. В последующие годы, с 1997 по 2005 год, этот показатель значительно снизился, достигнув уровня примерно 2,6 миллиона случаев в год.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая вакцина против ВИЧ показала эффективность в 99 процентах случаев. Неужели мир сможет победить страшный вирус?

      Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

      Россиянка решила поставить Путина в известность о годовой яме во дворе

      Раскрыты подробности о воспитателе задохнувшегося на горке в Нижнем Новгороде детсадовца

      Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

      Потолок туалета рухнул на трех школьниц в российском регионе

      Верховная Рада вызвала министра обороны Украины из-за бракованных мин

      В Петербурге коммунальщики выставили блокаднице несуществующий долг за ЖКУ

      В российском регионе некоторым бойцам СВО увеличили размер выплат

      Подаренный Путиным кот Мир умер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше