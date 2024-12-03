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13:18, 3 декабря 2024Мир

Генсек НАТО раскрыл детали обсуждений по Украине на встрече глав МИД

Рютте: НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс, только поставки оружия
Семен Александров (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс, только поставки оружия. Детали обсуждений по Украине на встрече глав МИД стран-членов альянса раскрыл его генеральный секретарь Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Мы должны сконцентрироваться, включая эти два дня, на том, что необходимо прямо сейчас: поставках военной помощи на Украину», — сказал он.

Он подчеркнул, что Украине не нужны дополнительные идеи о том, как может выглядеть мирный процесс, а альянсу необходимо убедиться, что Киев будет в выгодном положении к началу мирных переговоров.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении в Североатлантический альянс. По словам источников агентства, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе нет никаких признаков того, что 32 члена организации пришли к единому мнению по этому вопросу.

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