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17:08, 3 декабря 2024Бывший СССР

Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

Киевский метрополитен опроверг затопление станции метро «Демиевская»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Днем 3 декабря стало известно, что в Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская». Она была построена в 2010 году. Известно, что ранее ветку метро, на которой она находится, перекрывали на восемь месяцев из-за протекания.

«Да, в сооружениях метрополитена есть дренажные системы, куда попадают все грунтовые воды. Водоотвод происходит автоматически, специалисты профильной службы ведут постоянный надзор за работой этих систем. Просим не манипулировать темой подтоплений в столичном метрополитене», — опровергли подтопление в киевском метро.

25 ноября в Киеве закрыли станцию метро «Вокзальная». Причиной стало обнаружение подозрительного предмета.

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