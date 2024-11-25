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14:02, 25 ноября 2024Бывший СССР

В метро Киева обнаружили подозрительный предмет

В Киеве закрыли станцию метро из-за подозрительного предмета
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Станцию киевского метро «Вокзальная» закрыли из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КГВА).

Подозрительный предмет обнаружили на станции «Вокзальная» днем 25 ноября. Станцию закрыли для пассажиров на вход и выход.

Поезда проезжают станцию без остановки. На месте работают саперы. О происхождении предмета не сообщается.

Ранее в пресс-службе КГВА призвали жителей столицы Украины не выходить на улицу из-за ухудшения состояния воздуха.

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