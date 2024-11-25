В метро Киева обнаружили подозрительный предмет

В Киеве закрыли станцию метро из-за подозрительного предмета

Станцию киевского метро «Вокзальная» закрыли из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КГВА).

Подозрительный предмет обнаружили на станции «Вокзальная» днем 25 ноября. Станцию закрыли для пассажиров на вход и выход.

Поезда проезжают станцию без остановки. На месте работают саперы. О происхождении предмета не сообщается.

Ранее в пресс-службе КГВА призвали жителей столицы Украины не выходить на улицу из-за ухудшения состояния воздуха.