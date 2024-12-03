Суд во второй раз отменил вознаграждение от Tesla Илону Маску

WSJ: суд повторно отменил решение акционеров Tesla выплатить премию Илону Маску

Решение акционеров Tesla о выплате главе компании Илону Маску вознаграждения в виде 303 миллионов опционов на акции автопроизводителя отменено во второй раз. Такое решение принял суд в Делавэре, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Судья Кэтлин Маккормик указала, что во время повторного заседания по делу она не увидела аргументов, которые убедили бы ее в прозрачности и справедливости утвержденного голосованием решения.

По состоянию на завершение торгов 2 декабря стоимость указанного пакета опционов превышала 100 миллиардов долларов. При этом в 2018 году, когда Маск отказался от зарплаты в обмен на вознаграждение и выплату премии одобрили в первый раз, она составляла 56 миллиардов долларов. Второе голосование состоялось в июне этого года.

Жалобу на вознаграждение Маску подал акционер Ричард Торнетт. Он утверждал, что миллиардер использовал свое доминирующее положение в совете директоров и обманул инвесторов ради одобрения выплаты. Рассмотрев дело, судья пришла к выводу, что 56 миллиардов долларов является непостижимой суммой.

Во второй раз Маккормик признала, что юристы Tesla и самого Маска использовали «креативные» аргументы для оправдания вознаграждения, но не опирались на правовые прецеденты. А кроме того, обращения компании к акционерам содержали множество существенных искажений. Также судья постановила выплатить Торнетту 345 миллионов долларов деньгами или акциями Tesla, хотя сам он просил 5,6 миллиарда.

Автопроизводитель пообещал обжаловать и второе решение. По словам Маска, голосование компаний должны контролировать акционеры, а не судьи. В Tesla подчеркивают, что одобрение вознаграждения Маску было принято подавляющим большинством голосов.

Однако СМИ отмечали, что поддерживали его частные инвесторы, а против голосовали крупные институциональные, например суверенный фонд благосостояния Норвегии и Калифорнийский пенсионный фонд государственных служащих (Calpers).