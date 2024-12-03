Патриархия Грузии осудила призыв президента к школьникам выйти на митинги

Патриархия Грузии обеспокоена призывом Зурабишвили к школьникам выйти на митинг

Патриархия Грузинской православной церкви назвала крайне тревожным призыв президента республики Саломе Зурабишвили к школьникам принять участие в антиправительственных митингах. Свое заявление патриархия опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Патриархия заявила, что президент должна заниматься снижением поляризации и ненависти в обществе, чтобы уберечь от текущих событий психику и физическое здоровье будущего поколения. В таких условиях все заявления, направленные на поощрение участия школьников в митингах, в Грузинской православной церкви назвали крайне тревожными. Патриархия также назвала возмутительным то, что неизвестные лица ходят в школы и агитируют за участие школьников в митингах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция на митингах в Тбилиси потерпела неудачу в попытках воплотить сценарий украинского майдана. По его словам, провал случился несмотря на координированные попытки.