Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 3 декабря 2024Бывший СССР

Патриархия Грузии осудила призыв президента к школьникам выйти на митинги

Патриархия Грузии обеспокоена призывом Зурабишвили к школьникам выйти на митинг
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Патриархия Грузинской православной церкви назвала крайне тревожным призыв президента республики Саломе Зурабишвили к школьникам принять участие в антиправительственных митингах. Свое заявление патриархия опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Патриархия заявила, что президент должна заниматься снижением поляризации и ненависти в обществе, чтобы уберечь от текущих событий психику и физическое здоровье будущего поколения. В таких условиях все заявления, направленные на поощрение участия школьников в митингах, в Грузинской православной церкви назвали крайне тревожными. Патриархия также назвала возмутительным то, что неизвестные лица ходят в школы и агитируют за участие школьников в митингах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция на митингах в Тбилиси потерпела неудачу в попытках воплотить сценарий украинского майдана. По его словам, провал случился несмотря на координированные попытки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая вакцина против ВИЧ показала эффективность в 99 процентах случаев. Неужели мир сможет победить страшный вирус?

      Раскрыта связь между характером человека и его верхней одеждой

      В Киеве начало затапливать построенную в 2010 году станцию метро «Демиевская»

      Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

      Россиянка решила поставить Путина в известность о годовой яме во дворе

      Раскрыты подробности о воспитателе задохнувшегося на горке в Нижнем Новгороде детсадовца

      Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

      Потолок туалета рухнул на трех школьниц в российском регионе

      Верховная Рада вызвала министра обороны Украины из-за бракованных мин

      В Петербурге коммунальщики выставили блокаднице несуществующий долг за ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше