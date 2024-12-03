Ситуацию в Южной Корее описали словами «президент Юн рехнулся»

Кореевед Ланьков предположил, что Ким Чен Ын удивлен ситуацией в Южной Корее

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков прокомментировал введение военного положения в Республике Корея. О ситуации в стране и о возможной реакции северокорейского лидера Ким Чен Ына он рассказал «Газете.Ru».

Эксперт уточнил, что в настоящее время находится в Пекине. «Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн [Сок Ёль] рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — высказался Ланьков.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Ранее председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. Национальное собрание страны провело пленарное заседание и единогласно приняло резолюцию с требованием отмены военного положения.