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15:32, 3 декабря 2024Экономика

Победа Трампа воодушевила американских бизнесменов

Bloomberg: победа Трампа обернулась растущим оптимизмом предпринимателей
Кирилл Луцюк

Фото: Brian Snyder / Reuters

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США дала американским компаниям повод смотреть в будущее со все большим оптимизмом. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на итоги опросов.

Как стало известно, бизнесмены ждут более благоприятной для них политики и меньшего бремени регулирования. Эта позиция контрастирует с мнением многих экономистов с Уолл-стрит, которые ждут более медленного роста, так как беспокоятся из-за последствий пошлин, которые Трамп пригрозил ввести на импортные товары.

По словам председателя Комитета по обследованию производственного бизнеса Института управления поставками Тимоти Фиоре, деловое сообщество ухватилось за победу республиканцев. Опрос производителей в Филадельфии показал, что перспективы деловой активности и заказов там достигли самых высоких значений с середины 2021 года. В Канзас-Сити шестимесячные ожидания и перспективы капитальных расходов оказались самыми сильными с 2022 года. Представители техасской химической промышленности заявили, что в долгосрочной перспективе результаты выборов должны принести пользу всем предприятиям США, как только политика будет скорректирована, а доверие потребителей возрастет.

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Ранее управляющий директор крупнейшего банка США JPMorgan Private Bank Стефан Гратцер предсказал, что первые два года президентского срока Трампа, скорее всего, будут «весьма результативными». Однако условием такого развития событий должны стать реформы в области криптовалют, налогообложения и дерегулирования.

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