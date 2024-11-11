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05:59, 11 ноября 2024Экономика

Крупнейший банк США предрек Трампу два года успеха

Крупнейший банк США предрек Трампу два года успеха в случае реформ в экономике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP

Первые два года президентского срока Дональда Трампа, вероятно, окажутся «весьма результативными», если политик проведет реформы в области криптовалют, налогообложения и дерегулирования. Такое мнение высказал управляющий директор крупнейшего банка США JPMorgan Private Bank Стефан Гратцер, передает Bloomberg.

По его словам, главным экономическим решением может стать сокращение налогов. «Если вы покупаете акцию компании, вы, очевидно, покупаете ее будущую прибыль за вычетом налога. Если налог ниже, цена ваших акций выше», — объяснил специалист.

Гратцер добавил, что в течение ближайших двух лет американские власти будут придерживаться курса Трампа благодаря тому, что Республиканская партия вернула себе контроль над сенатом. При этом после 2026 года, когда пройдут следующие промежуточные выборы в Конгресс, «делать эти вещи будет не так просто».

Как ранее сообщил телеканал CNN, Дональд Трамп, одержавший победу на выборах, активно готовится к новому сроку в должности главы государства и обсуждает с командой первые шаги своей администрации. По мнению журналистов, Трамп считает, что уверенная победа дает ему мандат для реализации предвыборной программы.

В конце октября сообщалось, что инфляция в США может вырасти после президентских выборов в ноябре 2024 года. Такой прогноз со ссылкой на экономистов опубликовала The Wall Street Journal.

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