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19:26, 3 декабря 2024Экономика

В Москве собрались ускорить автобусы

В Москве начали строить первый коридор для ускоренного движения автобусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Москве собрались ускорить автобусы и электробусы — для этого начали строить первый в столице коридор ускоренного движения для этого вида общественного транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Новый способ организации движения наземного транспорта появится в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы. Для этого на улицах Череповецкая, Широкая и Лескова перенесут выделенные полосы в обособленный крайний левый ряд и построят посадочные платформы с остановочными павильонами нового типа.

Так получится связать наземным транспортом станции метро и МЦД Лианозово, Алтуфьево, Медведково и железнодорожную станцию Лось, пояснили в Дептрансе.

Ранее Минтранс собрался запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Новые правила вступят в силу не раньше 2031 года — к этому сроку власти должны подготовить выделенные трассы для езды на средствах индивидуальной мобильности по городу, уточнили в ведомстве.

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