Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 3 декабря 2024Экономика

В российском городе в жилом доме обрушился лестничный пролет

В подъезде жилого дома в Саратове обрушился лестничный пролет
Полина Кислицына (Редактор)

В подъезде жилого дома в Саратове обрушился лестничный пролет. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел во вторник, 3 декабря, в многоквартирном доме, расположенном по адресу 1-й Кавказский тупик, 7. На записи, опубликованной в Telegram-канале ведомства, можно увидеть частичное обрушение лестничного пролета между первым и вторым этажами, из-за которого безопасный выход из подъезда и проход к квартире стал невозможен. Образовавшуюся на месте рухнувших ступеней дыру временно накрыли старой дверью, чтобы жильцы не провалились в нее.

По части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») возбуждено уголовное дело. В данный момент следователи устанавливает все обстоятельства ЧП.

Ранее жильцам дома в Копейске, признанного аварийным в 2009 году, посоветовали «дотерпеть» до переселения. Уточняется, что перекрытия в здании 1931 года постройки прогнили настолько, что унитаз в одной из квартир рухнул на этаж вниз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      США и Германия выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед Россией

      Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ

      СК возбудил уголовное дело из-за обрушения лестничного пролета в доме в российском городе

      Раскрыта стоимость путешествия на автомобиле в новогодние праздники

      Депутат Рады рассказал об уровне защищенности стратегических объектов Одессы

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше