В российском городе в жилом доме обрушился лестничный пролет

В подъезде жилого дома в Саратове обрушился лестничный пролет

В подъезде жилого дома в Саратове обрушился лестничный пролет. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел во вторник, 3 декабря, в многоквартирном доме, расположенном по адресу 1-й Кавказский тупик, 7. На записи, опубликованной в Telegram-канале ведомства, можно увидеть частичное обрушение лестничного пролета между первым и вторым этажами, из-за которого безопасный выход из подъезда и проход к квартире стал невозможен. Образовавшуюся на месте рухнувших ступеней дыру временно накрыли старой дверью, чтобы жильцы не провалились в нее.

По части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») возбуждено уголовное дело. В данный момент следователи устанавливает все обстоятельства ЧП.

Ранее жильцам дома в Копейске, признанного аварийным в 2009 году, посоветовали «дотерпеть» до переселения. Уточняется, что перекрытия в здании 1931 года постройки прогнили настолько, что унитаз в одной из квартир рухнул на этаж вниз.