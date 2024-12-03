Верховная Рада вызвала министра обороны Украины из-за бракованных мин

Железняк: Рада вызвала главу МО Умерова из-за скандала с бракованными минами

Верховная Рада Украины вызвала министра обороны Рустема Умерова из-за скандалов с оборонными заказами, в частности — с бракованными минами для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«В Раду вызвали Министра обороны Рустема Умерова относительно скандалов об оборонных заказах», — написал он.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) 26 ноября предложил главе Министерства обороны (МО) Украины Рустему Умерову уйти в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин. По словам парламентария, у оборонного ведомства страны отсутствует система контроля качества вооружения перед отправкой на передовую.

Ранее «Зеркало недели» провело расследование и выяснило, что Киев выделил огромные средства на создание собственного оружия, в том числе мин, однако после поставок вооружения на фронт выяснилось, что из десяти мин взрывается лишь одна. Отмечается, что производством снарядов занималось предприятие «Укроборонпром».