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15:40, 3 декабря 2024Бывший СССР

Верховная Рада вызвала министра обороны Украины из-за бракованных мин

Железняк: Рада вызвала главу МО Умерова из-за скандала с бракованными минами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины вызвала министра обороны Рустема Умерова из-за скандалов с оборонными заказами, в частности — с бракованными минами для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«В Раду вызвали Министра обороны Рустема Умерова относительно скандалов об оборонных заказах», — написал он.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) 26 ноября предложил главе Министерства обороны (МО) Украины Рустему Умерову уйти в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин. По словам парламентария, у оборонного ведомства страны отсутствует система контроля качества вооружения перед отправкой на передовую.

Ранее «Зеркало недели» провело расследование и выяснило, что Киев выделил огромные средства на создание собственного оружия, в том числе мин, однако после поставок вооружения на фронт выяснилось, что из десяти мин взрывается лишь одна. Отмечается, что производством снарядов занималось предприятие «Укроборонпром».

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