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19:18, 3 декабря 2024Бывший СССР

Российская армия взяла под контроль большую часть Курахово

Рогов: российские войска взяли под контроль большую часть Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские войска улучшили позиции в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) и ведут активные боевые действия в его западной части. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, Российская армия продвинулась за центр города и ведет бои в его западной части, большая часть Курахово уже находится под ее контролем.

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал о нерешаемых проблемах на кураховском направлении. По его словам, трудности в районе Романовки и Ильинки решить уже невозможно.

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