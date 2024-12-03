Рогов: российские войска взяли под контроль большую часть Курахово

Российские войска улучшили позиции в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) и ведут активные боевые действия в его западной части. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, Российская армия продвинулась за центр города и ведет бои в его западной части, большая часть Курахово уже находится под ее контролем.

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал о нерешаемых проблемах на кураховском направлении. По его словам, трудности в районе Романовки и Ильинки решить уже невозможно.