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09:36, 3 декабря 2024Экономика

Заработал последний участок российско-китайского газопровода

«Ъ»: участок Наньтун-Лучжи российско-китайского газопровода ввели в эксплуатацию
Кирилл Луцюк

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На востоке Китая в эксплуатацию ввели последний участок газопровода, соединяющего Россию и КНР. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Государственную корпорацию по управлению нефтепроводами и газопроводами Китая.

Участок Наньтун-Лучжи, о котором идет речь, расположен в провинции Цзянсу. Китайскую часть этого трубопровода протянули из города Хэйхэ до Шанхая через провинцию Хэйлунцзян.

По словам представителей оператора проекта, запуск газопровода серьезно улучшит структуру энергопотребления КНР.

Ранее сообщалось, что судьба совместного проекта «Газпрома» и китайского нефтегазового концерна CNPC — трубопровода «Сила Сибири-2» остается под вопросом. Стороны не смогли добиться прогресса в в переговорах, посвященных коммерческим условиям будущего контракта. Есть данные, что причиной пробуксовки проекта стало желание китайской стороны покупать этот энергоноситель по внутрироссийским ценам. Также оказалось, что КНР не нужен российский газ в таких объемах. Между тем проектная мощность «Силы Сибири-2» оценивается в 50 миллиардов кубометров в год.

Такое положение дел вынудило российскую сторону поднять вопрос об иных маршрутах. Речь идет о проекте «Алтай».

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