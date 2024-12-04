Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

NYT: генсек НАТО предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией до момента, пока альянс не усилит переговорные позиции Украины посредством отправки нового вооружения и техники для украинской армии. Об этом со ссылкой на заявления генсека сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«[Марк Рютте] предложил во вторник Украине отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут направить достаточную военную помощь», — говорится в публикации.

При этом Рютте ранее отметил, что члены НАТО не обсуждают приглашение Украины в альянс, а лишь только поставки оружия. «Мы должны сконцентрироваться, включая эти два дня [в ходе встречи глав МИД стран-членов альянса], на том, что необходимо прямо сейчас: поставках военной помощи на Украину», — сказал он. По его словам, альянсу необходимо убедиться, что Киев будет в выгодном положении к началу мирных переговоров.