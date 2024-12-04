На Кубе произошел очередной полный блэкаут

Власти Кубы сообщили о полном отключении электричества на острове

Из-за проблем на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Об очередном блэкауте сообщило Министерство энергетики и горной промышленности острова на своей странице в социальной сети X.

«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гуитераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что в данный момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

19 октября Куба полностью осталась без электричества. Из-за выхода из строя энергосистемы подача электричества ограничивалась только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Находящихся на территории Кубы российских граждан призвали сохранять спокойствие.