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21:06, 4 декабря 2024Мир

На Кубе произошел очередной полный блэкаут

Власти Кубы сообщили о полном отключении электричества на острове
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Из-за проблем на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Об очередном блэкауте сообщило Министерство энергетики и горной промышленности острова на своей странице в социальной сети X.

«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гуитераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что в данный момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

19 октября Куба полностью осталась без электричества. Из-за выхода из строя энергосистемы подача электричества ограничивалась только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Находящихся на территории Кубы российских граждан призвали сохранять спокойствие.

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