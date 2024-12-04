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16:04, 4 декабря 2024Экономика

«АвтоВАЗ» объяснил отказ выдать Lada Aura популярному автоблогеру

«АвтоВАЗ» объяснил отказ выдать Lada Aura блогеру отсутствием альтернативы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Концерн «АвтоВАЗ» объяснил отказ выдать флагманский седан Lada Aura автоблогеру, автору Telegram-канала «Клубный Сервис» отсутствием на складе альтернативы. Комментарий «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе компании.

Автор популярного Telegram-канала «Клубный Сервис» рассказал, что внес за находящийся у дилера в наличии автомобиль Lada Aura предоплату. Он отметил, что его предупредили о том, что ЭПТС пока нет и необходимо подождать несколько дней. Однако при последующей попытке забрать автомобиль дилерский менеджер сообщил блогеру, что на автомобили Lada Aura наложен запрет на реализацию до устранения дефекта в тормозных колодках.

При этом автор Telegram-канала отмечает, что ему удалось выяснить, что отзыв всех автомобилей заводом не объявлялся, а касается именно того автомобиля, который находился в дилерском центре и за который он внес предоплату.

«На этапе старта продаж любого нового автомобиля склады дилеров наполняются постепенно. В данной конкретной ситуации у дилера, видимо, не было возможности заменить автомобиль в связи с отсутствием на складе альтернативного», — сообщил представитель пресс-службы автоконцерна.

По словам представителя «АвтоВАЗа», дилер повел себя открыто и в строгом соответствии со своими обязанностями — не выдавать автомобиль до проведения дополнительной проверки, предписанной заводом изготовителем.

25 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал отгрузки автомобилей Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам.

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