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03:33, 4 декабря 2024Россия

Российские военные рассказали об охоте за украинскими расчетами FPV-дронов

Командир Варяг: российские военные ведут охоту за расчетами FPV-дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Командир группы отдельной бригады специального назначения Южного военного округа с позывным Варяг рассказал, что российские военные ведут охоту за расчетами FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что профессиональные расчеты сейчас являются приоритетными целями. Их стараются ликвидировать всеми доступными способами, начиная от ударов беспилотниками и заканчивая артиллерией.

Варяг отметил, что при обнаружении операторов дронов ВСУ они «100 процентов уничтожаются». Он привел в пример ситуацию, когда расчет был замечен на первой линии обороны во время поднятия дрона.

«Объективный контроль показал, что перемещений больше в этом районе не было… но в период вот этого времени полеты вражеских FPV на тот момент были закончены», — сказал военный.

Ранее начальник расчета ударных БПЛА с позывным Борода заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) дроны с термобарическими частями используются для поражения опорных пунктов.

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