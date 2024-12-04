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18:45, 4 декабря 2024Экономика

В Москве утеплили уток

В столичном парке одели скульптуры уток
Мария Черкасова

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

У фигур из скульптурной композиции «Дорогу утятам!» в Хамовниках появилась одежда. Об этом сообщает агентство «Москва».

Вязаные шапки разных цветов с наступлением холодов получила скульптура утки и выводка утят в парке «Новодевичьи пруды». Композиция представляет собой цепочку из восьми утят, идущих за уткой мамой. Она создана по мотивам американской сказки Роберта Макклоски «Дайте дорогу утятам».

В 2022 году утки получили одежду в виде разноцветных вязаных шарфов.

Ранее на Кировоградских прудах в московском районе Чертаново Центральное обнаружили сотни резиновых уточек желтого цвета. Известно, что игрушки в скором времени выловили коммунальщики. Как они попали в пруд, неизвестно.

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